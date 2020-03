Viele Branchen betroffen : Handwerkspräsident: Betriebe brauchen bis Ende März Hilfen

Berlin Kommt es wegen der Corona-Krise zu einer Pleitewelle? Viele Branchen sind betroffen und mahnen schnelle Hilfen an. Das Handwerk sagt: Die Hausbanken seien ein entscheidender „Flaschenhals“.

Wollseifer sagte weiter: „Schon in der nächsten Woche stehen bei vielen Unternehmen die Lohnzahlungen an, für die liquide Mittel gebraucht werden.“ Deshalb sei es dringend geboten, dass der Hilfsmittelfluss von allen daran Beteiligten ganz schnell in Gang gesetzt werde - damit nicht schon in der kommenden Woche viele Betriebe für immer ihre Türen schließen müssten.