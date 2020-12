Hans Peter Wollseifer : Handwerkspräsident fordert Reformen: Abgabenlast zu hoch

Berlin Normalität und Gesundheit wünscht sich der Handwerkspräsident für das neue Jahr. 2020 war auch für das Handwerk schwierig - was muss die Politik jetzt tun?

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks forderte außerdem eine „Sozialversicherungs-Strukturreform“. Wollseifer sagte: „Wir können nicht immer nur einzelne Rädchen weiterdrehen, ein bisschen weniger Rente, ein bisschen höherer Beitrag. So kommt man nicht voran in einer Zeit, in der wir mit demografischen Verwerfungen rechnen müssen, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht. Damit kommen absehbar enorme weitere Belastungen auf diese Versicherung und damit auf Betriebe wie Beschäftigte zu.“