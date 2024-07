Vor Landtagswahlen Handwerkspräsident warnt vor Erfolg extremistischer Parteien

Die Lösung sei ganz sicher nicht, Dinge zurückzudrehen - „sondern wir müssen sie weiterdrehen. Denn: Wenn wir das an Wohlstand behalten wollen, was wir haben, wird das unter den veränderten Bedingungen nur klappen, wenn auch wir uns bewegen und verändern. Zukunftswohlstand gibt es nur durch Veränderungen und Transformationen. Dieses Narrativ und Verständnis sehe ich im politischen Raum jedoch nicht ausreichend. Im Gegenteil: Die Politik scheut sich, die großen Themen anzupacken, und versichert immer wieder, dass alles so wohlbehalten bleibt, wie es war. Dabei sollte Politik die Speerspitze einer positiven Vorwärtsbewegung sein.“ Als ein großes Thema hatte Dittrich eine grundlegende Reform der Sozialversicherungssysteme genannt.