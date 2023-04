Industrie Hannover Messe - Scholz: „Froh, dass es wieder los geht“

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) nannte das Technologieabkommen mit Taiwan als Beispiel für gute internationale Zusammenarbeit. „Gehen wir solche Schritte immer, wo sie möglich sind, trauen wir uns in der Forschung und in der Wirtschaft!“, sagte sie. China, das Anspruch auf Taiwan erhebt, hatte ihren Besuch in Taipeh im März scharf kritisiert. Aber auch in Deutschland „müssen wir unsere Hausaufgaben machen und ein attraktiver Partner bleiben“, so Stark-Watzinger. Der globale Wettbewerb sei härter geworden.