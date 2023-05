Transporte Hapag-Lloyd startet 2023 mit Gewinneinbruch nach Rekordjahr

Die gewaltigen Verwerfungen in den globalen Lieferketten hatten Containerreedereien zu Gewinnern der Corona-Pandemie gemacht. Knappe Kapazitäten hatten die Preise für Seetransporte nach vielen Krisenjahren mit Preiskämpfen, Überkapazitäten und roten Zahlen immer weiter steigen lassen. Hapag-Lloyd ging so 2022 mit einem Nettogewinn von 17 Milliarden Euro als eines der profitabelsten Unternehmen unter den börsennotierten Gesellschaften über die Ziellinie. Vorstandschef Rolf Habben Jansen hattezur Jahresbilanz in Aussicht gestellt, dass der Gewinn dieses Jahr erheblich geringer ausfallen werde.