Blick auf Lieferketten : Hauptversammlung im Internet: Bayer trotzt der Corona-Krise

Leverkusen Als erster Dax-Konzern führte das Traditionsunternehmen sein Aktionärstreffen komplett online durch. Das schützte zwar die Teilnehmer vor Ansteckung mit dem Virus. Aktionärsschützer hatten dennoch einiges zu mäkeln.

Keine Protestaktionen vor der Versammlungshalle, keine kritischen Aktionäre am Rednerpult - sondern nur sechs Bayer-Manager in einer sorgsam choreographierten Video-Übertragung.

„Ich muss zugeben, dass dies eine ganz besondere Situation für uns alle hier ist. Einerseits sind wir damit digitaler Pionier - andererseits fehlt uns der direkte Austausch mit Ihnen“, sagte Bayer-Chef Werner Baumann gleich zu Beginn seiner Rede an die Aktionäre gewandt. Nach Bayer-Angaben nutzten zeitweise fast 5000 Teilnehmer die Möglichkeit, die Online-Hauptversammlung im Livestream zu verfolgen.

Was unübersehbar fehlte bei der Online-Hauptversammlung: Das direkte Aufeinandertreffen zwischen Management und Aktionären. Gerade einmal sechs Vorstände und Aufsichtsratsmitgliedern saßen mit weitem Abstand zueinander im großen Übertragungsstudio. Die Aktionäre hatten ihre Fragen schon Tage vor der Versammlung einreichen müssen. Nun wurden sie von Bayer-Chef Werner Baumann, Finanzvorstand Wolfgang Nickl und Aufsichtsratschef Werner Wenning der Reihe nach beantwortet.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler, fand dennoch wenig Gefallen an der Premiere. „Es ist richtig für die Corona-Zeit, aber auch nur dafür“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Über die Krise hinaus tauge das Modell nicht. „Es ist definitiv kein Gewinn für die deutschen Aktionäre“, meinte Tüngler. Zwar habe sich Bayer viel Mühe gegeben. „Aber es ist nicht vergleichbar mit einer normalen Veranstaltung. Es fehlt der Dialog zwischen Eigentümern, Vorstand und Aufsichtsrat.“

Die Corona-Krise bestimmte aber nicht nur die Form der Hauptversammlung, sondern war auch selbst eines der wichtigsten Themen. Zwar hat die Pandemie Bayer bisher wenig anhaben können, dennoch sieht Konzernchef Werner Baumann Risiken für die Zukunft. Für den Konzern komme es in den nächsten Monaten entscheidend darauf an, die „Lieferketten so widerstandsfähig wie möglich zu halten“ und damit den Geschäftsbetrieb zu sichern.