Bau Haus aus dem 3D-Drucker: Neue Wege im Sozialen Wohnungsbau

Als „Botschaft an die gesamte Bauindustrie“ will Jan-Peter Graumann, bei der Baufirma Peri verantwortlich für die 3D-Druck-Projekte, das Mehrfamilienhaus in Lünen verstanden wissen: „Wir brauchen Innovation, ansonsten können wir die Herausforderungen, die es in unserer Branche gibt, nicht lösen.“ Der 3D-Druck könne eine Antwort sein, dem Bedarf an Wohnungen gerecht zu werden.