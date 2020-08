Steuermittel : Heil: Arbeitsagentur braucht 10 Milliarden Euro

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, im Anschluss an die Sitzung des Bundeskabinetts vor dem Kanzleram. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Kurzarbeit ist teuer. Und das Hochschnellen von Beiträgen soll verhindert werden. Dafür braucht die Agentur für Arbeit nach Einschätzung von Arbeitsminister Heil eine kräfige Finanzspritze.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet mit einem Bedarf an Bundeszuschüssen aus Steuermitteln an die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Höhe von rund zehn Milliarden Euro.