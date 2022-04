Arbeitsminister : Heil rechnet mit 1,4 bis 1,5 Prozent Wachstum

Arbeitsminister Hubertus Heil rechnet mit einem geringen Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Bereits vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Der Krieg hat die Lage noch weiter verschlechtert.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen werden sich nach Ansicht der Bundesregierung spürbar auf das Wachstum in Deutschland auswirken.

„Im Schnitt rechnen wir in diesem Jahr mit 590.000 Kurzarbeitern, das Wirtschaftswachstum liegt nach der Prognose unserer Forscher bei 1,4 bis 1,5 Prozent, es bleibt also bei einem Wachstum“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil der „Bild am Sonntag“. „Das Ganze steht aber unter dem Vorbehalt, dass sich der Krieg nicht ausweitet und die Energieversorgung steht.“