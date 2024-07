Arbeitsmarkt Heil: Wollen in großem Stil Fachkräfte aus Indien anwerben

„Wir wollen an einem Land, an einem großen Land deutlich machen, wie es funktioniert“, sagte der Arbeitsminister. „Wie wir mit der Beschleunigung von Visaerteilung umgehen, wie wir mit der Frage von Anwerbung in verschiedensten Bereichen umgehen, welche Aufgaben die Wirtschaft hat, welche Initiativen auch die verschiedenen Bundesländer haben.“ Das alles solle gebündelt werden.