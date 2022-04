Thermostat richtig und smart einstellen: Laut Verbraucherzentrale liegt die optimale Raumtemperatur im Schlafzimmer bei 18 Grad Celsius, in Wohnräumen bei 21 Grad Celsius (Stufe 4 = 24 Grad etwa). Nachts und beim Verlassen der Wohnung können die Thermostate runtergedreht werden. Helfen können dabei smarte Thermostate. Gute Modelle kosten um die 50 Euro pro Stück. Laut Stiftung Warentest lassen sich so 60 Euro im Jahr damit einsparen. Es dauert also etwas, bis Sie die Kosten für eine ganze Wohnung oder ein Haus wieder drin haben.