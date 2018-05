später lesen Iran-Sanktionen treiben Preise Heizöl teurer - nur Gaskunden profitieren vom milden Winter FOTO: Ole Spata FOTO: Ole Spata Teilen

Twittern

Teilen



Wegen des relativ milden Wetters haben die Verbraucher in Deutschland in den vergangenen Monaten rund fünf Prozent an Heizenergie eingespart. dpa