später lesen Nach Kritik an SPD Herausgeber Steingart und "Handelsblatt" gehen getrennte Wege FOTO: Daniel Fiene FOTO: Daniel Fiene Teilen

Twittern

Teilen



In seinem meinungsstarken Newsletter "Morning Briefing" hatte "Handelsblatt"-Herausgeber Gabor Steingart am Mittwoch die Personalpolitik an der Spitze der SPD kritisiert. Nun muss der 55-Jährige die Wirtschaftszeitung verlassen.