Höhner gastieren bei Roncalli in Aachen

Zirkus Es ist eine romantische Inszenierung mit viel Gefühl, mit vor allem leisen Tönen und harmonischen, oft sanften Bewegungen. In Aachen treffen noch bis 6. Mai Roncalli (der viel mehr als nur Zirkus ist) und die Höhner (die mehr als nur Karnevalsmusik machen) aufeinander. Ihre Show mit dem Titel "Höhner Rockin' Roncalli" entführt den Zuschauer und den Zuhörer in eine Traumwelt mit Musik und Artistik, mit magischen Momenten und rheinischer Lebensfreude.

Zirkus Es ist eine romantische Inszenierung mit viel Gefühl, mit vor allem leisen Tönen und harmonischen, oft sanften Bewegungen. In Aachen treffen noch bis 6. Mai Roncalli (der viel mehr als nur Zirkus ist) und die Höhner (die mehr als nur Karnevalsmusik machen) aufeinander. Ihre Show mit dem Titel "Höhner Rockin' Roncalli" entführt den Zuschauer und den Zuhörer in eine Traumwelt mit Musik und Artistik, mit magischen Momenten und rheinischer Lebensfreude.

Dabei gelingt Musikern und Artisten das Kunststück eines gemeinsamen, abgestimmten Auftritts zwischen "Wir halten die Welt an" und "Viva Colonia!". Die internationale Roncalli-Truppe und die rheinischen Mundartbarden lassen sich aufeinander ein. Höhner-Chef Henning Krautmacher wird so vom Vorsänger zum singenden Impresario im Zeltpalast am CHIO-Gelände. Horst Thoren

(RP)