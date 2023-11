Börse in Frankfurt Hoffnung auf Zinssenkung treibt Dax über 16.200 Punkte

Frankfurt/Main · Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA und auch in der Eurozone haben den Dax am Donnerstag über die Marke von 16.200 Punkten getrieben. Unterstützung kam zudem von überraschend starken Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland.

30.11.2023 , 12:15 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Die Jahresendrally ist wieder in Gang und das Rekordhoch rückt in Reichweite. Der deutsche Leitindex stieg zur Mittagszeit um 0,29 Prozent auf 16.212,82 Punkte und steuert aktuell auf den bislang stärksten Börsenmonat des Jahres zu. Bisher war dies der Januar, mit einem Plus von rund 8,7 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank hingegen am Donnerstag um 0,30 Prozent auf 26.235,90 Zähler. Unter den Einzelwerten zogen die Aktien der Deutschen Bank an die Dax-Spitze mit plus 2,0 Prozent. Die US-Bank JPMorgan ist inzwischen noch etwas optimistischer gestimmt für das Finanzinstitut. SAP profitierten mit plus 1,0 Prozent von den Quartalszahlen des US-Rivalen Salesforce. Dieser übertraf im vergangenen Quartal die Markterwartungen. Im MDax sackten K+S auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren und gaben zuletzt um 2,6 Prozent nach. Analyst Rikin Patel von der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas stufte die Aktie des Düngerkonzerns auf „Underperform“ und kappte auch das Kursziel. Die Anteile der IT-Firma Kontron sanken im SDax um 2,9 Prozent und litten unter einer Aktienplatzierung. Siltronic gaben um 5,6 Prozent nach. Händler monierten die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen längerfristigen Wachstumsziele des Waferherstellers. Nach dem kräftigen Kursgewinn am Vortag von neun Prozent seien die Ziele für 2028 nicht ausreichend, hieß es. © dpa-infocom, dpa:231130-99-129807/4

(dpa)