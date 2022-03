Invasion in die Ukraine : Hohe Energiepreise: Länder fordern mehr Entlastungen

Berlin Heizkostenzuschuss und Energiepreisbremse: Die Bundesländer fordern die Bundesregierung auf, die Bevölkerung in Hinsicht auf die steigenden Energiepreise zu entlasten.

Heizkostenzuschuss soll erhöht werden

NRW und Bayern für Energiepreisbremse

Auch andere Länder haben bereits Entlastungen gefordert. Die unionsgeführten Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern sprechen sich in einem am Freitag in den Bundesrat eingebrachten Antrag für eine Energiepreisbremse aus. So müsse die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß reduziert werden, die Mehrwertsteuer auf Erdgas, Elektrizität und Fernwärme gesenkt werden.