Wohnen Hohe Mieten und Grundstückspreise verhindern oft Umzüge

Auch zu wenig Wohnraum in der Wunsch-Gegend ist laut Umfrage für mehr als jeden Dritten ein Hinderungsgrund für einen Umzug - etwas mehr in den westlichen Bundesländern als im Osten. Berufliche, gesundheitliche und familiäre Gründe verhindern ebenfalls Umzüge. 16 Prozent der Befragten gaben an, sie könnten wegen der Bindung an eine bestimmte Miet-Obergrenze bei der Sozialhilfe nicht umziehen.