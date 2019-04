Der Chemiekonzern streicht in Deutschland 4500 Stellen. Die Bedingungen des Abbaus sind großzügig und fair, dennoch zahlt die Belegschaft einen hohen Preis für die Monsato-Übernahme. Von Antje Höning

Lange galt Bayer als Hort der Sozialpartnerschaft. Was die Konditionen angeht, zu denen der Chemiekonzern nun 4500 Stellen in Deutschland streicht, bleibt es dabei. Welches Unternehmen bietet schon bis zu 63 Monatsgehälter als Abfindung und eine mehrjähige Regelung für den Vorruhestand. Bayer steht hier zu seiner Verantwortung.Trotzdem ist der Abbau ein Schlag für die Belegschaft, zumal er besonders Leverkusen trifft. Die Tiergesundheit und den Chemiepark will Bayer verkaufen, die IT-Einheit wird aufgelöst: In der Bayer-Stadt bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Arbeitnehmervertreter haben gut verhandelt - das zeigt auch der lange Kündigungsschutz bis 2025, den sie herausgeholt haben. Er war der Preis, den Bayer für ihre Zustimmung zum Monsanto-Deal zahlen musste. Die Skepsis der Arbeitnehmer war groß und, wie die Glyphosat-Klagen zeigen, berechtigt. Natürlich geht nur ein Teil des Jobabbaus direkt auf das Konto des Megadeals. Doch dass Bayer nun in allen Bereichen jeden Euro umdreht, hat mit den Monsanto-Lasten zu tun. Der Druck auf die Belegschaft wird mit jedem verlorenen Prozess steigen.