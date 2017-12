Auszeichnung für gute Ausbildung

Ein Prädikat für die Ausbildung. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier ehrt das Trierer Unternehmen als „Ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb“.

() Die Auszubildenden der Leyendecker HolzLand GmbH & Co. KG aus Trier erhalten eine hervorragende Ausbildung – und nun gab es für das Unternehmen eine Bestätigung: Für das Engagement bei der Berufsbildung hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier der Leyendecker HolzLand GmbH & Co. KG das Zertifikat „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ verliehen. Das Ausbildungskonzept basiert auf den Grundsätzen Fordern und Fördern, Leistung und Gegenleistung sowie Learning by doing. Aktuell werden 13 Azubis ausgebildet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen alle zwei Jahre ein duales Studium an.

Seit 2005 verleiht die IHK Trier das Prädikat „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Von den 1400 Ausbildungsbetrieben der Kammer konnten sich inklusive Leyendecker HolzLand 24 Betriebe qualifizieren.