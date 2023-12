Gastgewerbe Hotels in Deutschland - Krise ohne Ende?

So wie dem Hotelier am Bodensee geht es gerade vielen in Deutschland. „Es sind herausfordernde Zeiten“, sagt Tobias Warnecke, Geschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland. In der Pandemie habe die Branche in den Abgrund geschaut. Langsam sei es aufwärtsgegangen, doch dann sei der Ukraine-Krieg gekommen. „Wir sind von der einen Krise in die nächste gerutscht.“