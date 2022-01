Mode : Hugo Boss übertrifft dank Schlussspurts Jahresziele

Metzingen Inmitten der Omikron-Welle hellt sich offenbar die Stimmung unter den Verbrauchern auf. Der Modekonzern Hugo Boss kann nach Verlusten aus dem Vorjahr kräftig profitieren.

Der Modekonzern Hugo Boss hat dank eines starken vierten Quartals seine Jahresziele übertroffen. So stieg der operative Gewinn (Ebit) 2021 nach vorläufigen Berechnungen auf 228 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte.