Landwirte protestieren : Hunderte Traktoren blockieren Aldi-Lager

Landwirte blockieren mit Traktoren die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager in Seevetal, Niedersachsen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin Corona-Pandemie und Afrikanische Schweinepest: Viele Landwirte leiden seit einiger Zeit unter einem rapiden Verfall der Erzeugerpreise - und sind wütend auf die großen Handelsketten. Die Proteste der vergangenen Woche gehen weiter.

In mehreren Bundesländern haben Hunderte Landwirte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an verschiedenen Orten Zentrallager des Discounters Aldi blockiert.

In Niedersachsen gab es unter anderem in Weyhe (Landkreis Diepholz), Seevetal (Landkreis Harburg), Beverstedt (Landkreis Cuxhaven), Lingen und Hesel (Landkreis Leer) sowie Rinteln (Landkreis Schaumburg) Blockade-Aktionen.

In Nordrhein-Westfalen verhinderten Landwirte mit 50 Traktoren die Zufahrt zum Aldi-Lager in Greven (Kreis Steinfurt). Auch im rheinland-pfälzischen Montabaur versammelten sich der Polizei zufolge in der Nacht 13 Landwirte mit ihren Treckern sowie etwa 40 weitere Demonstranten und blockierten zeitweise Zufahrten.