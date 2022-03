ZIA-Analyse : Hunderttausende Wohnungen für Geflüchtete werden gebraucht

Berlin Die Immobilienbranche hat rechnen lassen. Demnach werden in Deutschland mindestens 310.000 Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine benötigt. Es könnten auch weitaus mehr werden.

