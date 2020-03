Unternehmen : Hustenschutzkabinen im Akkord

Mitarbeiter von Euroline in Grevenmacher arbeiten derzeit fast rund um die Uhr an Schutzkabinen zum Schutz vor Corona-Viren. Foto: Euroline

Grevenmacher Krankenhäuser, Polizei, Behörden, Banken und Supermärkte: Alle wollen ihr Personal vor dem Corona-Virus schützen. Eine Möglichkeit sind Hustenschutzscheiben und Sputzschutze. Ein Blick in die Region zeigt: Die Präventionsartikel sind gefragt wie nie.

Von Sabine Schwadorf

Bei Euroline in Grevenmacher wird derzeit durchgearbeitet. Auch am Wochenende. Denn Erwin Kellendonk und sein 50 Mitarbeiter starkes Team erleben derzeit eine regelrechte Auftragswelle. Der Grund: Euroline, in Nicht-Corona-Zeiten einer der großen regionalen Betriebe für Werbetechnik, baut derzeit nur noch ausschließlich so genannte Corona-Hustenschutzscheiben und -Kabinen. Ob in Krankenhäusern, in den Verhörräumen der Polizei oder kontaktlose Schüttsysteme für Bäckereien: „Überall ist der Bedarf groß. Denn überall, wo Kassen sind und Menschenkontakt herrscht, muss jetzt ein Schutz rein“, sagt Chef Kellendonk.

Und der hatte bereits früh ein Gespür für den Run auf seine Plexiglas-Produkte. Denn Kellendonk hat eine vierjährige Ausbildung zum Rettungssanitäter mit Schwerpunkt Seuchenprävention und chemische und nukleare Gefahrenabwehr bei der Bundeswehr hinter sich. Außerdem sitzt ein Mitarbeiter zusätzlich im Koblenzer Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes.

Info Spuckschutze aus Saarburg Foto: Johannes Rathmann Saarburg (mai) Die Tankstelle seines Vertrauens in Saarburg hat Schreiner Johannes Rathmann auf die Idee gebracht, Spuckschutze zu bauen. Und das hatte einen besonderen Hintergrund. Ein 19-Jähriger hatte die Mitarbeiter dort vor mehr als einer Woche erschreckt (der TV berichtete): Mit einer Lackierer-Maske bekleidet hustete er laut Polizei im Verkaufsraum absichtlich in Richtung der Anwesenden und behauptete dann, er sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren. Als Johannes Rathmann beim Besuch der Tankstelle von dem Zwischenfall erfuhr, stellte er fest: „Ihr habt ja gar keinen Spuckschutz.“ Umgehend erhielt er einen Auftrag für ein solches Teil. Mittlerweile hat er um die 25 Spuckschutze hergestellt. Für ihn ist klar: „Ich will helfen, damit in Unternehmen mit Kundenkontakt die Mitarbeiter geschützt sind. Deshalb baue ich die Spuckschutze zum Selbstkostenpreis.“ 110 Euro sind das dann. Doch zunächst gab es ein Problem. Das Plexiglas, das Rathmann verwenden wollte, gibt es nicht mehr auf dem Markt. Der Bedarf an Spuckschutzen ist eben groß. Für Rathmann lag die Alternative, nämlich Sicherheitsglas, nahe. Sein Bruder ist Glasermeister. Und so stellt er nun in seinem Tischlerwerk in Saarburg, das er allein betreibt, die Spuckschutze mit Glas her. Weitere Anfragen kamen aus Arztpraxen, Bäckereien und Metzgereien. Rathmann will weiter helfen, so lange er noch an das Material rankommt. Allerdings kann er keine Sonderwünsche berücksichtigen, da müsste er jedes Mal die Maschinen neu einstellen. Sein Schutz ist standardisiert. „Fühlt sich gut an, wenn man helfen kann“, schreibt Rathmann auf Facebook. Auch sein Unternehmen leidet an der Krise. Aufträge wurden nach hinten geschoben. Doch es kämen immer wieder neue rein, sagt der Schreiner. Er hofft, dass die Auflagen bald gelockert werden.

„Uns war schneller als vielen anderen klar, was gebraucht wird, wenn das öffentliche Leben nicht mehr funktioniert“, sagt der Unternehmer. Mit diesem Wissen kauft Euroline bereits im Januar ein paar tausend Quadratmeter Material in verschiedenen Größen und Stärken auf. „Material, das derzeit nicht mehr auf dem Markt zu haben ist“, weiß er (siehe Artikel unten).

Zudem schwört Kellendonk seine 50 Beschäftigten schon im Januar darauf ein, Vorräte einzulagern, Bargeld zu beschaffen und sich nur noch per WhatsApp und Videokonferenz zu besprechen. „Anfangs waren die Mitarbeiter verständnislos, und es war schwer Abstand zu halten. Heute sind sie mir dankbar“, sagt Erwin Kellendonk.

Dankbar sind ihm auch die Krankenhäuser, Sicherheitsbeamten von Zoll, Feuerwehr und Polizei, Labore, Testzentren, Supermärkte, Banken und Behörden, die er teils bereits seit der Gründung von Euroline 1985 mit Leitsystemen, Beschriftungen, Leuchtwerbung oder Stelen ausstattet. „Solange die Schutzkabinen und -Scheiben benötigt werden, werden wir das machen“, sagt der Euroline-Chef.

Dass man nun mit Teams in Intervallen rund um die Uhr arbeite, dahinter stünden auch die Mitarbeiter, zumal er und seine drei Söhne ebenfalls in dem Familienbetrieb mit anpacken. Wo andere Betriebe in der Kurzarbeit arbeiten, wird bei Euroline durchgearbeitet. „Jetzt kommt es auf jede Sekunde an, auf jede Fußbodenfolie, jede Präventionskabine“, sagt Kellendonk. „Derzeit haben wir noch Kapazitäten frei sowie ausreichend Material an Lager, um Unternehmen im Kampf gegen Corona zu unterstützen.“ Dazu gehört für den Unternehmer auch, die Zollbeamten an den Grenzübergängen kostenlos mit Schutzkabinen auszustatten. Denn seit dem Schengener Abkommen vor 25 Jahren sind nach und nach alle Grenzhäuschen abgebaut worden, die Beamten stehen sprichwörtlich im Regen.

Noch ein bis zwei Jahre, so schätzt Kellendonk, könnten sich die Auswirkungen des Corona-Virus auf Wirtschaft und Gesellschaft zeigen, erst dann, so schätzt er, sind alle Bereiche auf Prävention eingestellt und ausgestattet. „Aber ich bin auch Unternehmer und sehe, dass ich derzeit ein Auftragsvolumen von rund 800 000 Euro vor mir herschiebe, das wir noch abarbeiten müssen“, sagt er.

Lieferung nur noch bis vors Tor: Für die Euroline-Mitarbeiter gelten eigene Schutzbestimmungen. Foto: Euroline