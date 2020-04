HAndwerk : HWK Trier: Notfallplan wegen defekter Telefone

Trier (red) Aus technischen Gründen ist die Handwerkskammer (HWK) Trier am Standort Loebstraße 18 über das Festnetz vorübergehend nicht erreichbar. Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Da derzeit der Beratungsbedarf sehr hoch ist, gibt es einen Notfallplan: Anstelle der Hotline 0651/207-171 werden Anrufer gebeten, sich unter folgenden Mobilfunknummern an die Betriebsberater zu wenden: 0160/98484808, 0151/27627901, 0175/5374497 oder 0151/27627909.