Unternehmen Ifo: Banken vergeben Kredite wieder zögerlicher

München · Banken sind zurückhaltender: Deutsche Unternehmen kamen zuletzt schwieriger an Kredite. Nur in einem Bereich geht der Trend in eine andere Richtung.

23.10.2023, 10:48 Uhr

«Die Banken erhöhen nach und nach die Kreditzinsen und gehen zurückhaltender bei der Vergabe vor», sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die deutschen Unternehmen kommen schwieriger an Kredite. Fast jeder dritte vom Ifo-Institut befragte Betrieb berichtete im September von Zurückhaltung der Banken, wie die Münchner Wirtschaftsforscher mitteilten. #ifoUmfrage zur #Kredithürde: Für Unternehmen wird es schwieriger, an neue Kredite zu kommen. 29,2% der Unternehmen, die gegenwärtig Verhandlungen führen, berichteten im September von Zurückhaltung bei den Banken. Im Juni waren es nur 21,3% @KlausWohlrabe https://t.co/sA2vzytyng pic.twitter.com/gDDDsNsI2V — ifo Institut (@ifo_Institut) October 23, 2023 Konkret waren es 29,2 Prozent, ein Anstieg um 7,9 Punkte seit der letzten Befragung im Juni und nur minimal weniger als beim mehrjährigen Hoch der sogenannten Kredithürde im Dezember 2022. „Die Banken erhöhen nach und nach die Kreditzinsen und gehen zurückhaltender bei der Vergabe vor", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. „In wirtschaftlich schwächeren Phasen müssen die Unternehmen auch mehr zur Kreditabsicherung beitragen." Treiber des Anstiegs waren vor allem Dienstleister, Industrie und Einzelhandel, die jeweils deutliche Verschlechterungen berichteten und mit ihren Werten relativ nah am Gesamtdurchschnitt der Wirtschaft liegen. Auch auf dem Bau ist die Lage ähnlich ungünstig - hier war sie es aber schon im Juni. Gegen den Trend entwickelte sich nur der Großhandel: Hier sank die Kredithürde auf 20,2 Prozent. © dpa-infocom, dpa:231023-99-667821/2

(dpa)