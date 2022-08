Konjunktur : Ifo-Geschäftsklima fällt auf tiefsten Stand seit Juni 2020

München „Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht“, lautet das Resümee von Ifo-Präsident Fuest. Zuvor registrierte sein Institut den schwächsten Geschäftsklima-Wert seit über zwei Jahren.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August den dritten Monat in Folge eingetrübt. Sie ist so schlecht wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 88,5 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2020.