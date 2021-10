Konjunkturbarometer : Ifo-Geschäftsklima fällt viertes Mal in Folge

Ifo-Geschäftsklima fällt viertes Mal in Folge

München Lieferprobleme bremsen die Wirtschaft weiter aus. Auch die Probleme im internationalen Warenhandel halten an. Das drückt die Stimmung.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober erneut verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, fiel gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 97,7 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Es ist der vierte Rückgang in Folge.