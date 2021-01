Wirtschaftsstimmung : Ifo-Geschäftsklima trübt sich ein

München Erfasst die Corona-Krise nun auch die bisher noch robuste Wirtschaft in Deutschland? Der Ifo-Geschäftsklimaindex, einer der wichtigsten Gradmesser für die Konjunktur, ist jedenfalls deutlich zurückgegangen.

Die Unternehmensstimmung in Deutschland hat sich zu Beginn des Jahres vor dem Hintergrund der Verlängerung von Corona-Beschränkungen eingetrübt.

Im Januar fiel das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, im Monatsvergleich um 2,1 Punkte auf 90,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 91,4 Punkte erwartet. Im Dezember hatte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen noch verbessert, nachdem sie sich bereits in den Monaten Oktober und November jeweils eingetrübt hatte.