Ifo-Geschäftsklimaindex fällt dritten Monat in Folge

FOTO: Christian Charisius

In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung weiter eingetrübt. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf 102,0 Zähler, wie das Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. dpa