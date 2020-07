Börse in Frankfurt : Ifo-Index und Aussicht auf US-Konjunkturpaket stützen Dax

Frankfurt/Main Nach dem Rückschlag vom Freitag hat sich der Dax zum Wochenauftakt stabilisiert.

Am deutschen Markt stand zum Wochenauftakt mit SAP der wertvollste Konzern im Dax in den Schlagzeilen. Europas größter Softwarehersteller verdiente im zweiten Quartal unter dem Strich deutlich mehr. SAP will zudem die Anfang vergangenen Jahres für acht Milliarden US-Dollar übernommene US-Cloudfirma Qualtrics in New York an die Börse bringen. Die SAP-Aktien gewannen um die drei Prozent und bewegten sich damit wieder etwas stärker in Richtung ihres vor wenigen Tagen erreichten Rekordhochs bei 143,20 Euro.