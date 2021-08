Beschäftigungsbarometer : Ifo-Umfrage: Aufschwung am Arbeitsmarkt geht weiter

Ifo-Umfrage: Aufschwung am Arbeitsmarkt geht weiter

Eine Auszubildende feilt an einem Werkstück. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

München Mehr Unternehmen suchen wieder verstärkt nach Mitarbeitenden. Aber nur in einzelnen Branchen ist die Stimmung gut. Das Gastgewerbe ist noch zurückhaltend.

Deutsche Unternehmen werden laut einer Umfrage wieder aktiver bei der Mitarbeitersuche. Das Ifo Beschäftigungsbarometer ist im August auf 103,6 Punkte gestiegen, ein Plus von 1,2 Punkten gegenüber dem Vormonat. Der Aufschwung am Arbeitsmarkt gehe damit weiter, so das Ifo-Institut.