Arbeitsmarkt : Ifo-Umfrage: „Kräftige Lohnsteigerungen 2022 erwartet“

Viele Arbeitnehmer in Deutschland sollten im neuen Jahr mehr Geld in der Tasche haben. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

München Die Mindestlöhne steigen, Fachkräfte werden gesucht: Viele Arbeitnehmer sollten im neuen Jahr mehr Geld zur Verfügung haben.

Arbeitnehmer in Deutschland können nach einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts im neuen Jahr mit deutlichen Lohnerhöhungen rechnen.

Von den 630 befragten Personalchefs gehen 78 Prozent davon aus, „dass in ihrer Belegschaft insgesamt die Löhne um durchschnittlich 4,7 Prozent steigen werden“. Sinkende Löhne würden nur sehr vereinzelt gemeldet. „Im Dienstleistungsbereich wird der Lohnanstieg mit durchschnittlich 5,8 Prozent voraussichtlich am höchsten ausfallen“, heißt es in der Studie, die der dpa vorliegt.