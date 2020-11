Umbau vorhandener Wohnungen : IG BAU sieht großen Mangel an altersgerechten Wohnungen

Frankfurt/Main In der Corona-Krise wird deutlich, dass viele Wohnungen nicht zu ihren älter werdenden Bewohnern passen. Die IG BAU warnt vor einer „grauen Wohnungsnot“.

Bis 2030 müssten in Deutschland mindestens vier Millionen derartige Wohnungen zur Verfügung stehen, erklärte Gewerkschaftschef Robert Feiger am Montag in Frankfurt. Zurzeit gebe es nur knapp eine Million seniorengerechte Wohnungen bei einer schnell zunehmenden Bevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe „65plus“. Diese werde bis 2035 rund 24 Millionen Menschen zählen.