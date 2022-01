Gewerkschaft : IG BCE will Schutz gegen Energie-Inflation

IG BCE will Schutz gegen Energie-Inflation

Hannover Die Strom- und Gaskosten gehen für Verbraucher wie Betriebe gerade durch die Decke. Wie soll das erst werden, falls demnächst noch mehr Energie nachgefragt wird - bei unklarer Größe des Angebots?

Die stark gestiegenen Energiepreise drohen nach Einschätzung von IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis viele Haushalte und Unternehmen zu überlasten - Deutschlands drittgrößte Gewerkschaft fordert daher rasche Hilfen und mehr Augenmaß in der Energiewende.

Es sei Eile geboten, um die Folgen der Inflation speziell bei Strom und Gas abzufedern, sagte der Vorsitzende Michael Vassiliadis am Montag.

„Das Thema ist in der Politik noch nicht mit der Aufmerksamkeit ausgestattet, die es verlangt. Wir brauchen ein schnell wirkendes Entlastungspaket für Haushalte und Familien.“ Zudem müsse die Rolle auch klassisch betriebener Gaskraftwerke von der Bundesregierung noch einmal überdacht werden, um eine stabile Stromversorgung zu sichern.

Aus Vassiliadis' Sicht darf es in der jetzigen Teuerungsphase nicht bei Schritten wie einem Heizkostenzuschuss für Empfänger von Wohngeld bleiben: „Das reicht nicht, um in der Breite zu helfen.“ Ergänzen ließen sich etwa „Energie-Schecks“ über einen pauschalen, einmaligen Förderbetrag - „mit einer Obergrenze, die man dann vereinbaren muss“. Er schlug außerdem eine höhere Mobilitätsprämie für Geringverdiener beim Pendeln und eine frühere Entlastung bei der EEG-Umlage vor, die zum Jahreswechsel 2022/2023 endet. „Es gibt Armut in Deutschland, und das wird durch die aktuelle Energieentwicklung verschärft.“