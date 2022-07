Vor Tarifrunden : IG Metall: Einmalzahlungen können keine Lösung sein

Der Vorstand der IG Metall will die Forderungen für die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie festlegen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Hannover Inflation und steigende Energiekosten treffen Privathaushalte, aber auch Unternehmen. Sollten Arbeitnehmer deshalb auf dauerhafte Tarifsteigerungen verzichten? Die IG Metall weist das zurück.

Die IG Metall hat vor den bevorstehenden Tarifrunden in der Metall- und Elektroindustrie sowie bei Volkswagen klargemacht, dass sie keine bloßen Einmalzahlungen akzeptieren will. „Die einzig konsequente und adäquate Antwort kann nur eine tabellenwirksame, nachhaltige Entgelterhöhung sein“, sagte der Bezirkschef der Gewerkschaft in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger.