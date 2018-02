später lesen Wahlem stehen an IG Metall will Betriebsratsarbeit ausweiten FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Bei den anstehenden Betriebsratswahlen in mehr als 11 000 Betrieben in ihrem Organisationsbereich will die IG Metall die Mitbestimmung ausweiten. dpa