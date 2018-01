IHK Niederrhein fordert Tempo bei Breitband und Baustellen

Die Digitalisierung revolutioniert die Welt, und sie kommt in Wellen. Nun erobert die Künstliche Intelligenz (KI) Industrie und Gesellschaft. Computer, die lernen können und immer schlauer werden, bedeuten eine ganz neue Herausforderung. "Künstliche Intelligenz ändert alles", machte der Schweizer Forscher Jürgen Schmidhuber klar, der gestern vor 700 Gästen auf dem Neujahrsempfang der IHK Niederrhein in der Duisburger Mercator-Halle sprach. Antje Höning

Doch ohne gute Infrastruktur funktioniert die Digitalisierung nicht, warnte Burkhard Landers, Präsident der IHK Niederrhein: "Auch in einer digitalen Welt muss unsere Mobilität gesichert sein. Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz nicht erreichen, und Güter, die ihre Kunden nicht erreichen, vernichten wirtschaftliche Potenziale. Wir haben mindestens ein Jahrzehnt der Baustellen vor uns." Landers erinnerte an die A40-Brücke, das Kreuz Kaiserberg und die A59. "Solange wir kein größeres Infrastrukturprojekt in weniger als zehn Jahren realisieren können, sind wir schlicht nicht gut genug." Das Planungsrecht müsse vereinfacht werden. Der IHK-Präsident forderte auch mehr Tempo beim Breitbandausbau. "Wer selbstfahrende Autos erproben und Tele-Medizin einführen will, benötigt sehr schnelle Datenleitungen. Davon sind wir bei uns am Niederrhein leider weit entfernt." Es sei mehr als ein Ärgernis, dass Unternehmen sich abstimmen müssen, wer wann was hochlädt, damit die Verbindung nicht zusammenbreche. "Das ist ein echter Standort-Nachteil."