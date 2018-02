Kammer gibt Tipps und Infos

Von Erfahrungen aus dem Profisport und gezielter Kundengewinnung profitieren.

() Unternehmen Tipps für ihre tägliche Arbeit an die Hand geben, das ist das Ziel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier mit ihrer Veranstaltungsreihe „IHK vor Ort“. Die Vortragsabende drehen sich etwa um gezielte Kundengewinnung, Social-Media-Marketing, Potenziale des digitalen Zeitalters und Mitarbeiter-Motivation. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Trier/Trier-Saarburg: Zu den Vorträgen zählen „Erfolgsfaktor Persönlichkeit: Stellen erfolgreich besetzen“ am Mittwoch, 21. März, sowie „Stetiger Wandel? Wie aus Spannungsfeldern Wachstumspfade werden“ am Mittwoch, 23. Mai, in Trier. In Schweich werden am Mittwoch, 25. April, Tipps zur gezielten Kundengewinnung vorgestellt.

Bernkastel-Wittlich: Die Reihe beginnt am Donnerstag, 22. März, mit „Entscheiden leicht(er) gemacht: So finden Sie den Mut, Nägel mit Köpfen zu machen“ in Mülheim. Am Dienstag, 15. Mai, zeigt Extremsportler Marc Pschebizin in Wittlich, wie wir mit Erfahrungen aus dem Profisport auch auf der Arbeit Höchstleistungen erbringen.

Bitburg-Prüm: Hier bietet die IHK unter anderem diese Vorträge an: „Wie Sie mehr aus Ihrem Tag herausholen“ (Montag, 9. April) und „Mehr Erfolg, weniger Stress – mit mentaler Fitness“ (Montag, 3. September).