später lesen Düsseldorf IHK-Umfrage: Rheinische Wirtschaft boomt wie nie zuvor Teilen

Twittern

Teilen



Das Rheinland profitiert wie kaum eine andere Region von der guten konjunkturellen Lage in Deutschland. "Die Wirtschaft im Rheinland ist in Topform", sagt Ulrich Soénius, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, zum Ergebnis der aktuellen Befragung unter den Unternehmen im Rheinland. An der regionalen Umfrage nahmen 2700 Betriebe in den Kammerbezirken Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Duisburg, Köln, Mittlerer Niederrhein und Wuppertal-Solingen-Remscheid teil. "Seit Erscheinen des ersten Rheinland-Konjunkturbarometers im Jahr 2003 haben die Unternehmen ihre Lage noch nie so gut bewertet wie aktuell", sagt Soénius. Risiken wie der Brexit, mögliche Konflikte mit Russland, der Türkei und Nordkorea sowie die Spannungen innerhalb der EU bestünden zwar fort, träten in der Einschätzung der Unternehmen jedoch gegenüber nationalen Unsicherheiten in den Hintergrund. Thorsten Breitkopf