Sanktionen : Importverbot für russische Kohle: Keine Engpässe erwartet

Hamburg/Berlin Kohle aus Russland darf ab Donnerstag nicht mehr in die EU geliefert werden. Die deutschen Importeure fürchten keine Lieferengpässe - sehen aber andere Probleme.

Sanktionen wurden bereits im April beschlossen

Bethe: Brauchen längeren Planungshorizont

Wann genau die letzte russische Kohle nach Europa kam, wisse er nicht. „Das typische Verhalten am Markt war so, dass den russischen Lieferanten gesagt wurde, ihr könnt bis einschließlich Juli liefern.“ Im Wesentlichen sei die Kohle über die sogenannten ARA-Häfen gekommen: Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. In Deutschland sei russische Kohle etwa über Hamburg, Rostock und Wilhelmshaven importiert worden.

Auch ohne russische Kohle rechnet Bethe ab September mit einer „erheblichen Mengensteigerung der monatlichen Importmengen“. Grund sei vor allem die vorübergehende Wiederinbetriebnahme von Steinkohlekraftwerken, die bislang in der Netzreserve waren. In der Folge befürchtet der Verbandschef fehlende Umschlagkapazität in den Seehäfen sowie zu wenig Transportraum auf Binnenschiffen und in Güterzügen. „Die Politik ist aufgefordert, der Steinkohlebranche einen längeren Planungshorizont als lediglich die „Notnagelperspektive“ dieses Winters zu eröffnen. Nur so kann logistisch vorgesorgt werden“, sagte er.