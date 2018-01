In der Wirtschaft herrscht Rekordstimmung

Trotz der schweirigen Regierungsbildung in Berlin ist die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen so gut wie nie zuvor. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November überraschend deutlich.





Er egte um 0,7 auf den Rekordwert von 117,5 Punkten zu, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter 7000 Managern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen einen leichten Rückgang auf 116,6 Punkte erwartet.





"Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine Hochkonjunktur zu", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten ihre Geschäftslage zwar etwas schlechter, die Aussichten für die kommenden sechs Monate dagegen besser als zuletzt. Besonders in der Industrie hellte sich die Stimmung auf: Hier sind die Firmenchefs so guter Dinge wie nie zuvor. "Treiber dieser Entwicklung waren die deutlich optimistischeren Erwartungen", sagte Fuest.





Die exportabhängige Industrie profitiert vom anziehenden Welthandel und dem Aufschwung in der Euro-Zone. Auch im Großhandel verbesserte sich das Klima, während es sich im Einzelhandel und in der Baubranche eintrübte. Die positive Stimmung ermunterte Anleger zum Einstieg in den Aktienmarkt. Der Dax stieg nach einem verhaltenen Handelsstart um etwa 0,2 Prozent. "Der deutsche Konjunkturdampfer läuft mit voller Fahrt voraus", sagte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle. "Außer einer Kollision, die nicht in Sicht ist, bringt ihn nichts so schnell zum Stehen: die Wirren um die Regierungsbildung jedenfalls nicht."





"Die nächste Regierung wird nahe am Mainstream sein"





Die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grüne endeten am Sonntag ergebnislos. Derzeit ist offen, wie die neue Regierung aussehen wird oder ob es zu einer Neuwahl kommt. 90 Prozent der vom Ifo-Institut eingesammelten Manager-Antworten gingen vorher ein.





Die Wirtschaft zeige sich sehr robust und unbeeindruckt von den meisten politischen Entwicklungen, betonte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Das sehen auch andere Ökonomen so. "Der Ifo-Index trotzt dem politischen Wirrwarr", sagte der Europa-Chefvolkswirt von Nordea, Holger Sandte. Das zeige, wie robust die Stimmung in der Wirtschaft derzeit sei. "Die Unternehmen und die Finanzmärkte wissen, dass die nächste Regierung nicht links- oder rechtsextrem sein wird, sondern nahe am Mainstream", sagte Sandte. "Keine Grund also, sich verrückt machen zu lassen."





Das Ifo-Institut hat gerade erst seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2017 von 1,9 auf 2,3 Prozent erhöht. Auch im kommenden Jahr soll eine Zwei vor dem Komma stehen. Die Exporte laufen rund, während die Unternehmen zuletzt deutlich mehr investierten. Auch der private Konsum dürfte angesichts von Rekordbeschäftigung, steigenden Löhnen und vergleichsweise geringer Inflation eine Konjunkturstütze bleiben.

(csr)