Pilotprojekt in USA Uber integriert jetzt auch öffentlichen Nahverkehr FOTO: dpa / Seth Wenig

Über die Fahrdienst-App kann man in Denver nun auch Bus- und Bahntickets kaufen. Dies will der Unternehmen so schnell wie möglich auch in Europa umsetzen – stößt aber an rechtliche Grenzen.