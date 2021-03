Statisitisches Bundesamt : Industrie mit starkem Auftragsplus

Ein Mitarbeiter arbeitet im VW-Werk in Emden an der Karosserie eines VW. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Wiesbaden/Berlin Damit haben selbst Analysten nicht gerechnet. Im Januar hat das verarbeitende Gewerbe mehr Aufträge erhalten als im Vormonat.

Die deutsche Industrie ist mit einem überraschend deutlichen Auftragszuwachs in das Jahr gestartet. Unterstützung kam vor allem aus dem Ausland.

Im Januar habe das verarbeitende Gewerbe 1,4 Prozent mehr Aufträge erhalten als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am in Wiesbaden mit. Analysten hatten zwar einen Zuwachs erwartet, im Schnitt allerdings nur von plus 0,5 Prozent. Im Dezember waren die Aufträge noch um 2,2 Prozent gefallen. Zum Vorjahresmonat stiegen die Bestellungen zu Jahresbeginn um 2,5 Prozent. Das Niveau vor der Corona-Krise vom Februar 2020 wurde um 3,7 Prozent überschritten.