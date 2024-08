Chiphersteller Infineon will 1400 Stellen streichen und Jobs verlagern

An der Börse kamen die Nachrichten von Infineon indes nicht schlecht an. Nachdem das Papier am Morgen zunächst schwach gestartet war, drehte die Aktie gegen den allgemeinen Trend am Vormittag ins Plus. Dann fiel sie wieder zurück und schließlich ging es wieder nach oben. Das Papier hat in den vergangenen zwei Monaten bereits deutlich an Wert verloren.