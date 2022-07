Preise : Inflation in den USA steigt über 9 Prozent

Gebrauchtwagen auf einem Parkplatz in Philadelphia. Die Inflation in den USA ist auf einen Rekordwert gestiegen. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Washington Von diesem Anstieg sind auch Experten überrascht: Die Teuerungsrate in den USA ist so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr.

In den USA hat sich die Dynamik des Preisanstiegs im Juni weiter verstärkt. Die Inflationsrate stieg auf 9,1 Prozent und erreichte den höchsten Wert seit über 40 Jahren, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Teuerung ist so stark wie seit Dezember 1981 nicht mehr.