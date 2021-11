Börse in Frankfurt : Inflations- und Pandemiesorgen belasten Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Inflationssorgen und steigende Corona-Infektionen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet.

Die kritischen Stimmen wegen steigender Inflationsrisiken werden wieder lauter. Aussagen dazu gab es bereits am Vorabend von US-Finanzministerin Janet Yellen, am Dienstag folgte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Auch die Nominierung des US-Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit ließ die Zinssorgen der Anleger nicht kleiner werden. Im Vergleich zur Fed-Direktorin Lael Brainard, die als mögliche Nachfolgerin gehandelt wurde, gilt Powells geldpolitische Haltung als etwas straffer.

Am Markt hinterließen einige Aktienplatzierungen ihre Spuren. So sackten die Papiere von Thyssenkrupp um 6,1 Prozent ab. Großaktionär Cevian halbierte seinen Anteil an dem Industriekonzern auf knapp acht Prozent. Die jüngst noch von Rekord zu Rekord geeilten Titel des Laborspezialisten Synlab rutschten gar um 13 Prozent ab. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden zehn Millionen Anteile von mehreren Großaktionären zu einem Kurs von 22,15 Euro veräußert.