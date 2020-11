Verbraucherpreise : Inflationsrate zum dritten Mal in diesem Jahr negativ

Wiesbaden Sprit und Heizöl sind auch im Oktober deutlich billiger als ein Jahr zuvor. Das entlastet die Verbraucher. Hinzu kommt die Senkung der Mehrwertsteuer.

Deutlich weniger als ein Jahr zuvor mussten Verbraucher im Oktober für Energie zahlen: Heizöl (minus 37,2 Prozent) und Kraftstoffe (minus 10,7 Prozent) verbilligten sich deutlich. In der Corona-Krise ist die Wirtschaft eingebrochen und damit auch die weltweite Nachfrage nach Rohöl. Ohne die Preise für Energieprodukte hätte die Jahresinflationsrate den Angaben zufolge bei plus 0,6 Prozent gelegen.

Nahrungsmittel verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat hingegen um 1,4 Prozent. Insbesondere für Fleisch und Obst mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Deutlich teurer wurden auch Tabakwaren (plus 5,4 Prozent).

Seit 1. Juli gelten für ein halbes Jahr niedrigere Mehrwertsteuersätze. Damit will die Bundesregierung in der Corona-Krise den Konsum ankurbeln. Händlern und Dienstleistern steht es frei, ob und wie sie die Erleichterungen an Verbraucher weitergeben. Nach einer Studie des Info-Instituts haben Supermärkte die Senkung fast vollständig an ihre Kunden weitergegeben. Dabei habe es bei Produktgruppen mit stärkerem Wettbewerb größere Preisreduzierungen gegeben als bei Produktgruppen mit weniger intensivem Wettbewerb, hieß es.