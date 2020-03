Telefonaktion : Expertenrunde gibt Tipps für schnelle Hilfen

Trier Die Zeit drängt: Viele Unternehmen aus der Region warten auf finanzielle und organisatorische Hilfen und Unterstützung durch die Politik. Und die nun von Bund und Land angekündigten Liquiditätshilfen für die Wirtschaft lassen in den Unternehmen den Informationsbedarf stark ansteigen.

Denn voraussichtlich ab diesem Montag werden in Rheinland-Pfalz die Antragsformulare für die Corona-Hilfspakete des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz vorliegen. Wo sind die Formulare zu beziehen? Mit welchen Zuwendungen ist zu rechnen? Ab wann stehen Gelder konkret zur Verfügung? Wie bekomme ich Unterstützung bei den Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)? Was ist beim Kurzarbeitergeld zu beachten? Was tun, wenn das Kurzarbeitergeld nicht reicht, um seine Verpflichtungen zu erfüllen?