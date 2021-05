Studium : Übergreifende Pflege-Aufgaben

Trier () Als einzige Hochschule in Rheinland-Pfalz bietet die Universität Trier einen Master für übergreifende Aufgaben in der Pflege, Beratung und Prävention im Gesundheitsbereich. Hierzu gibt es am Montag, 31. Mai, 16.15 Uhr, eine digitale Informationsveranstaltung.

Das Masterstudium dauert vier Semester und kann mit den Schwerpunkten „Advanced Nursing Practice“ (ANP) sowie „Gesundheitsförderung: Intervention und Forschung“ studiert werden. Es richtet sich an Interessierte mit einem Bachelorabschluss in einem der folgenden Fachgebiete: Pflege, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft, Hebammenkunde, Therapie- und Gesundheitswissenschaften sowie Psychologie.